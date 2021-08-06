جيانا فاروق تعتزل الكاراتيه بعد البرونزية التاريخية في أولمبياد طوكيو

قررت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي اعتزال الكاراتيه وذلك بعد التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو في منافسات الكوميتيه وزن -61 كجم.

وكانت اللاعبة قد خاضت مباراة صعبة في نصف النهائي أمام بطلة الصين انتهت بخسارة جيانا فاروق بعد التعادل واللجوء للحكام لتتوج جيانا فاروق بالميدالية البرونزية كأول مصرية وإفريقية تحقق ميدالية أولمبية في الكاراتيه وتعلن معها اعتزالها الكاراتيه حيث أنها كانت مخططة لهذه الخطوة من قبل الدورة الأولمبية.

وكانت جيانا قد صعدت لنصف النهائي، عقب احتلالها للمركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة، بعد فوزها على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا، والأوكرانية أنيتا سوروجينا، والمغربية ابتسام الصاديني.

وأصبحت جيانا فاروق، أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في الكاراتية بالأولمبياد، وثاني رياضي عربي بعد ميدالية الأردني عبد الرحمن المصاطفة في منافسات وزن تحت 67 كجم.

وبهذه الميدالية ارتفع رصيد البعثة المصرية لـ4 برونزيات عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية وجيانا فاروق في الكاراتية.

كما أنها الميدالية رقم 36 في تاريخ مصر الأولمبي، والرابعة في دورة طوكيو 2020، لتعادل بعثة مصر عدد ميدالياتها في أولمبياد لندن 2012، وتتخطى عدد ميداليات ريو دي جانيرو 2016.