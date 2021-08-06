جيانا فاروق تعتزل الكاراتيه بعد البرونزية التاريخية في أولمبياد طوكيو

قررت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي اعتزال الكاراتيه وذلك بعد التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو في منافسات الكوميتيه وزن -61 كجم.
وكانت اللاعبة قد خاضت مباراة صعبة في نصف النهائي أمام بطلة الصين انتهت بخسارة جيانا فاروق بعد التعادل واللجوء للحكام لتتوج جيانا فاروق بالميدالية البرونزية كأول مصرية وإفريقية تحقق ميدالية أولمبية في الكاراتيه وتعلن معها اعتزالها الكاراتيه حيث أنها كانت مخططة لهذه الخطوة من قبل الدورة الأولمبية.
وكانت جيانا قد صعدت لنصف النهائي، عقب احتلالها للمركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة، بعد فوزها على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا، والأوكرانية أنيتا سوروجينا، والمغربية ابتسام الصاديني.
وأصبحت جيانا فاروق، أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في الكاراتية بالأولمبياد، وثاني رياضي عربي بعد ميدالية الأردني عبد الرحمن المصاطفة في منافسات وزن تحت 67 كجم.
وبهذه الميدالية ارتفع رصيد البعثة المصرية لـ4 برونزيات عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية وجيانا فاروق في الكاراتية.
كما أنها الميدالية رقم 36 في تاريخ مصر الأولمبي، والرابعة في دورة طوكيو 2020، لتعادل بعثة مصر عدد ميدالياتها في أولمبياد لندن 2012، وتتخطى عدد ميداليات ريو دي جانيرو 2016.