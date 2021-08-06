لقي عاطل مصرعه على يد مجموعة من تجار الفاكهة بسبب خلافات شخصية بشارع درب حرازة بمدينة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو الليل مساعد مدير الأمن بمقتل "حمدى م أ " - 45 عاما، وشهرته "حمدى بعبع".

كشفت تحريات المقدم محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم"ثان" تحت أشراف العميد خالد صلاح مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، أن خلافا وقع بين القتيل وبعض تجار الفاكهة على خلفية تهجم المجنى عليه على بعض الفتيات الذين ينتمون لأسرة تجار الفاكهه الذين ينتمون لإحدى قرى مركز إطسا، وهو ما أثار حفيظتهم، وقرروا الانتقام منه .

وأشارت التحريات أن تجار الفاكهة حاصروا المجنى عليه داخل أحد المنازل بشارع درب حرازة بمدينة الفيوم، وقاموا بتمزيق شرايين جسده بالسكاكين ولم يتركوه إلا بعد التأكد من مفارقته الحياة.

حاصرت قوات الأمن مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمحال التجارية لتحديد الجناة والقبض عليهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.