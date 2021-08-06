رئيس مجلس الإلكترونيات: نستهدف إنتاج 300 ألف تابلت مصري سنويا

قال اللواء مهندس أحمد محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، إن المصنع لديه رؤية تتواكب مع رؤية مصر 2030، تقوم على توفير كافة الأجهزة بما يمثّل توطينًا لهذه الصناعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في الإقبال على شراء أجهزة التابلت واللاب توب، وهو ما حتم على المصنع مسؤولية توطين هذه الصناعة.

وأشار إلى توفير أحدث خط للتجميع السطحي لمكونات البوردة الخاصة بالمكونات الدقيقة التي تدخل في صناعة التابلت، موضحًا أن تكلفة هذا الخط تتخطى مليون و100 ألف دولار.

وأفاد بأن حجم الإنتاج المتوقع خلال المرحلة الأولى يبلغ في المتوسط 300 ألف جهاز سنويًّا، بينما من المخطط أن يتم خلال المرحلتين الثانية والثالثة تحقيق الاكتفاء محليًّا مع التصدير للخارج.

ونوه بأن تحقيق هذا الهدف يتوقف على مضاعفة خطوط الإنتاج، والعمل على وردتين أو أكثر، بما يساهم بشكل رئيسي في زيادة نسبة الإنتاج.