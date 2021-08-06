عشرات الوفيات في حوادث الطرق في الكاميرون

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم في حوادث منفصلة وقعت بين يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس في أجزاء مختلفة من الكاميرون.

ووقع الحادث الأول في منتصف الليل في "ماكنيني" التي تقع على مسافة نحو 200 كيومتر من العاصمة "ياوندي"، وشهد تصادما مباشرا بين أتوبيس ركاب وشاحنة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين .

ووقع حادث ثان في مدينة " أوعي" على مشارف ياوندي عندما اصطدمت حافلة تتسع لـ 70 مقعدا بشاحنة أخرى لقي فيها 16 شخصا حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح.

أما الحادث الثالث، الذي وقع على طول طريق أوبالا - باسينجا في منطقة وسط الكاميرون ،فقد شمل أيضا حافلة ركاب وشاحنة تنقل الرمال، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وفي بيان صدر مساء اليوم الخميس ,قال وزير النقل الكاميروني جان آرنست ماسينا نجالي بيبهي إنه من المفارقات أن تقع الحوادث في وقت شنت فيه الحكومة لتوها حملة في جميع أنحاء البلاد للحد حوادث المرور .

وألقى الوزير باللائمة في هذه الحوادث على " الإهمال من ناحية شركات النقل بين المدن ومن ناحية أخرى على شركات نقل البضائع " .

وقال إنه إذا تورطت شركات النقل في أية حوادث طرق أخرى ، فسوف يتم تعليق انشطتها تلقائيا .

وذكرت وزارة النقل الكاميرونية إن حوادث الطرق في البلاد تسبب ما معدله 1200 حالة وفاة مع خسائر مادية تقدر بنحو 180 مليون دولار سنويا .

وأكدت بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة في عام 2018 هذه الإحصاءات التي تشير إلى أن حوادث الطرق تمثل 26ر3 % من جميع الوفيات في الكاميرون، حيث تسجل الدولة الواقعة في وسط أفريقيا ما متوسطه أكثر من 16 ألف حادث سير كل عام، مما يسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.