تقرير: تراجع واضح في تعداد السكان في روسيا

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يواصل تعداد السكان في روسيا الانكماش بشكل كبير في ظل جائحة كورونا.

ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الرسمي روس ستات، اليوم الجمعة، توفي ما بين يناير ويونيو الماضيين ما يقرب من 422 ألف شخص في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وهو أكبر من عدد المواليد فيها بقليل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان التراجع السكاني أعلى بنسبة 60 % تقريبا مما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي 2020.

ووفقا لإحصاءات كورونا الرسمية توفي حوالي 163 ألف شخص بسبب كوفيد – 19 حتى الآن في روسيا.

ومع ذلك يقدر عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير مما يتم تسجيله.

ينتشر حاليا نوع متحور من الفيروس هو دلتا شديد العدوى على نطاق واسع في روسيا.

ومنذ أسابيع أبلغت السلطات عن ما يقرب من 800 حالة وفاة خلال عدة أيام.

وحدث في الآونة الأخيرة تسجيل 230 ألف إصابة جديدة و 792 حالة وفاة في غضون 24 ساعة.

ووفقا لتصريحات وزير الصحة ميخائيل موراشكو الأخيرة حصل ما يقرب من 27 % من الروس على جرعة واحدة من التطعيم حتى الآن.





