إحباط محاولات تهرب 108 طرود لمواد أولية (مستلزمات إنتاج) ومنشطات بجمارك نويبع

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك، محاولات تهريب كمية من المنشطات، وطرود لمواد أولية مستلزمات إنتاج، وكمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .

جاء لك خلال اشتباه مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، خلال تطبيق إحدى الشركات الإعفاء الجمركي بمستندات غير صحيحة لمشمول بيان جمركي، والمشمول عبارة عن ١٠٨ طرد بهم مواد أولية "مستلزمات إنتاج" وبالمعاينة تبين عدم تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية، وجرى تحصيل ضريبة الوارد بإجمالي 31215 جنيه.

كما جرى الاشتباه في راكبة أردنية الجنسية قادمة على العبارة "عمان" وجرى تفتيشها عن طريق الشرطية المنوطة بتفتيش السيدات، وتبين وجود مبلغ 13 ألف دينار أردني أسفل الملابس حول جسمها.

وفى جمرك الصادر جرى الاشتباه في السائق " م . خ . ح "أردني الجنسية، سائق السيارة رقم ( 40283/60) المغادرة إلى الأردن، ومحمل عليها كمية من الرمان طازج ، وبتفتيش جسم السيارة جرى العثور علي 35 لفة سوداء، وتبين وجود 10 شرائط من المنشطات بكل لفة، ويضم كل شريط 6 أقراص، بما يعادل 3500 قرص مرقوم عليها Vega .Extra 130، مخبأة داخل طابلوه الكابينة أسفل عداد السرعة وأسفل ساعة الكابينة، وبلغت التعويضات المستحقة 70000 جنيه.

وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمرك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي .