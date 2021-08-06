أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أنه سيتم التعامل مع الاستئناف الذي تقدم به فريق أستون مارتين بشأن استبعاد سيبستيان فيتيل من سباق الجائزة الكبرى المجري يوم الاثنين المقبل.

وسيتواجد ممثل عن الفريق أمام الحكام في اجتماع عبر الفيديو.

وحصل فيتيل على المركز الثاني في سباق الجائزة الكبرى المجري ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بعدما فشل فيا في الحصول على عينة اللتر الواحد من الوقود من سيارته.

وكان أستون مارتن قادرا على تقديم 3ر0 لتر، ولكنه أكد للمسؤولين أن هناك 74ر1 لترا في سيارته وفقا لبياناتهم.

وتفوق استيبان أوكون، سائق ألبين، على فيتيل، فيما احتل لويس هاميلتون، سائق مرسيدس المركز الثالث، ليحصل على صدارة فئة السائقين متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وإذا رفض استئناف أستون مارتين، سيتم التأكيد على أن هاميلتون هو المركز الثاني، فيماسيحصل كارلوس ساينز على المركز الثالث.