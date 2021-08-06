مذكرة تفاهم لتشجيع هيئات التشغيل والدمج المهني بموريتانيا والمغرب

وقعت موريتانيا والمغرب اليوم الخميس في نواكشوط مذكرة تفاهم لتشجيع الهيئات المكلفة بالتشغيل والدمج المهني في البلدين وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون.

ووقع الاتفاق وزير التشغيل والتكوين المهني بموريتانيا الطالب ولد سيد احمد ووزير الشغل والادماج المهني المغربي السيد محمد أمكراز.

وترمي المذكرة إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون بين البلدين بما في ذلك تكوين المصادر البشرية والرفع من كفاءتها وكذاك التعاون الفني في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالح الباحثين عن العمل في مجال التشغيل بين موريتانيا والمملكة المغربية.

وقال وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيد احمد إنه يوجد مستوي رائع من التعاون المغربي الموريتاني في شتي المجالات، حيث ارتبط البلدان الشقيقان بعدة اتفاقيات مهمة في السنوات الماضية، وكان من نتائجها العملية تنظيم العديد من الرحلات الدراسية لفائدة المسؤولين في القطاع لاكتساب الخبرة المطلوبة وتزويدهم بالأدوات والدعم.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لترقية التشغيل والكفاءات في المغرب واكبت شقيقتها الموريتانية الوكالة الوطنية للتشغيل منذ اللحظة الأولى لإنشائها، فوقعت اتفاقية بين الوكالتين مكنت من تكوين العديد من الكوادر الموريتانية العاملة في هذه الهيئة وتبادل الزيارات والخبرات والاستفادة من التجربة المغربية في مجال ترقية التشغيل.