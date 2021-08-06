مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران في في مشاجرة بالأسلحة النارية وتبادل لإطلاق النار بين عائلتين في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الفتح، وجرى التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفي الجامعي وفرض كردون أمني بمحيط الحادث، والسيطرة على الوضع وإيقاف إطلاق النار، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء الدكتور عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية جزيرة بني مر، بتجدد خصومة بين أفراد عائلتين وتبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور انتقل فريق المباحث وسيارات الإسعاف والشرطة، وتبين صحة الواقعة وتجدد خصومة بين عائلتين، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص؛ وهم محمود م.ع، وإسلام أ.ع، وهشام ص.م وإصابة كل من بهجت ص.م، ومحمد خ.ع.



نقلت الجثث والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، لحين إنهاء إجراءات تصاريح الدفن واستخراج تقرير الطب الشرعي ونقل المصابين لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الشرطة من فرض كردون أمني والسيطرة على الوضع ووقف إطلاق النيران، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وضبط الجناة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تحت تصرف النيابة العامة.