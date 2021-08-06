 الرئيس السيسي يهنئ حاكم جامايكا بذكرى يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ حاكم جامايكا بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 1:40 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 1:42 م

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى السير باتريك لينتون ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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