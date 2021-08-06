الرئيس السيسي يهنئ حاكم جامايكا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى السير باتريك لينتون ألين حاكم عام جامايكا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.