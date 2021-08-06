حماس تدعو إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل عقب التوتر في جنوب لبنان

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة إلى "مواجهة "مفتوحة على كل الجبهات" مع إسرائيل عقب التوتر الحاصل في جنوب لبنان.

وأعربت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، عن "مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم، وقصفها أهدافا" تابعة لإسرائيل ردا على استهدافها الأراضي اللبنانية.

واعتبرت الحركة أن "مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها".

وقالت إنها "تبرق بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو (إسرائيل) فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم".

وأضافت أن "المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين".

وكان حزب الله اللبناني أعلن اليوم إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا المحتلة رداً على غارات شنتها إسرائيل استهدفت فجر أمس جنوب لبنان بدعوى الرد على صواريخ أطلقت باتجاهها.



