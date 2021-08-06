تحرير 42 مخالفة تموينية في الزينية بالأقصر خلال الشهر الماضي

قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية بالأقصر، بعدد من الحملات التفتيشية خلال شهر يوليو الماضي أسفرت عن تحرير عدد ٤٢ محضر.

وأوضحت إدارة التموين أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير ٣٢ محضر، تضمنت ١١ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، محضر مخبز مغلق بدون عذر أو إذن، ٦محاضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل، ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص عن الوزن، ٢ محضر عدم الالزام بمواعيد ،٣محاضر عدم نظافة.

وأضافت أنه في قطاع المحلات العامة التموينية تم تحرير ١٠ محاضر، تضمنت ٣ ذبح خارج السلخانة، ٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، ٢ محضر محل تموين مغلق.