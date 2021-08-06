تحرير 412 محضراً متنوعاً بمراكز ومدن كفر الشيخ

قادت المهندس عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، حملة لضبط الأسواق، والتفتيش بمحال ومطاعم بيع المواد الغذائية والأطعمة، حفاظا على صحة المواطنين، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع مديرية الصح، والتموين، والطب البيطري، وحماية المستهلك ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً متنوعاً، منها محاضر لضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، ولحوم ببعض المطاعم مجهولة الهوية، وتم تحرير محاضر بمعرفة التموين ومباحث التموين وجار العرض على النيابة العامة.

وشن السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 250 مخالفة، 13 محضر عدم إعلان، ومحضر بدون رخصة، ومحضربن لحوم، و4 محضر تمكين، ومحضر مطبوعات، و2 محضر أنابيب صغيرة، و1 محضر بدون بيانات، و2 محضر اتجار سلع تموينية، و1 محضر تعبئة أطعمة فى لأكياس سوداء، و16 محضر بيئة، و26 محضر صحة، و30 محضر اشغالات، و100 محضر رفع إشغال طريق، و50 محضر مضبوطات متنوعة.

كما شن وائل فرج، رئيس مركز ومدينة قوه، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 21 محضرا وإعدام 200 كجم من السردين، والفسيخ الغير صالحين للاستخدام فى حين وجودهم مع بائع متجول.

وتحرير 12 محضرا بمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، والتحفظ على 30 كجم لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية و20 كجم لحوم داجنة، و60 كجم لحوم مجمدة، و٢ طن صابون سائل مجهول المصدر.

كما تم تحرير 23 محضرا متنوعا بمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة شريف أحمد هيكل، والتحفظ على 64 كجم كبده للتغيير فى الخواص الطبيعية، و ١٣.٥ دهن مجهول المصدر وإعدام 12 كيلو حلويات لانتهاء صلاحيتها.

كما شن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 15 محضرا، وضبط كمية ٥٨٨ كجم دواجن وكبد وقوانص مجمدة مذبوحة مخالفة وتحرير محضر بأسم صاحب المجزر، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار لـ ٤ محلات مختلفة النشاط وإعدام نصف كيلو لانشون بيف و٤ كيلو جرام عجوة، بالإضافة إلى تحرير محضرين جنحة صحية (اشتراطات صحة عامة) و٥ محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادة صحية.

وفى مركز ومدينة بلطيم، أسفرت الحملة التموينية عن تحرير ١١ مخالفة برئاسة أحمد السنوسى، مخالفات متنوعة، عدم إعلان عن الأسعار وسلع غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر و10 مخالفات صحة تشمل عدم حمل شهادة صحة وعدم نظافة.

كما شن فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة باين، حملة مكبرة، أسفرت عن تحرير ٣٠ محضرا منهم ١٢ محضرا شهادة صحية، ومحضرين لحوم مكشوفة، و١٦ محضرا عدم إعلان.

وفى مدينة برج البرلس تم تحرير ٦ محاضر مخالفات تموينية بالمرور على المجازر ومحال الجزارة والمشويات برئاسة أيمن إبراهيم جاب الله، رئيس مركز ومدينة برج البرلس، ومحضرين لحوم مكشوفة غير مغطاه، ومحضرين لحوم مفرومة مجهولة المصدر، ومحضرين شهادة صحية.

كما أسفرت الحملة بمركز ومدينة الرياض، برئاسة جمال يونس، عن تحرير ١٧ محضر متنوع، منهم ٣محاضر عدم إعلان و ٨ محاضر صحة، و محضر لحوم.

وتم تحرير ٨ محاضر بمركز ومدينة مطوبس، برئاسة ياسر خداش، و محضر غش تجارى لعرض بيع أسماك غير صالحة للاستخدام الأدمى، و محضر غش تجارى لعرض بيع رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى، و ٦ محاضر جنحة صحية.

كما تم تحرير ٥ محاضر بمركز ومدينة سيدى غازى، برئاسة على إبراهيم سلامة.