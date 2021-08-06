قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة بالشأن الإفريقي، إن «المواجهة بين الحكومة الفيدارلية بقيادة آبي أحمد، وإقليم تيجراي، اختلفت بعد أسر 7 آلاف من جنود الجيش المركزي الفيدرالي الإثيوبي، من قبل أبناء إقليم التيجراي».

وتابعت «البشبيشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك تحركات على الأرض من قبل أبناء إقليم التيجراي في محاولة للسيطرة على عدد من المدن الهامة في الإقليمي، مشيرة إلى أن هناك نوعا من التقاتل بين إقليم التيجراي وإقليم مجاور.

ولفتت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات على الأرض في غاية الغرابة، متابعة: «بعد أن كان الجيش الفيدرالي مؤلف من أبناء الأقاليم التسعة في إثيوبيا، حدثت انشقاقات كبيرة، وتم أسر عدد كبير من أبناء الإقليم، وبعض قيادات الجيش الإثيوبي سلمت نفسها لأبناء إقليم تيجراي في سابقة هي الأولى من نوعها».