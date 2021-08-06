الأطباء: خاطبنا الصحة لإعادة إجازات التفرغ الدراسي حرصا على مصلحة أبناء المهنة

قال الأمين العام لنقابة الأطباء أسامة عبد الحي، إن النقابة خاطبت وزارة الصحة للموافقة على عودة أطباء الماجستير والدكتوراه لإجازات التفرغ الدراسي لهم للإنتهاء من دراساتهم العليا حرصا علي مستقبلهم وصالح المنظومة الصحية فى مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء سيكونوا مستعدين للعودة والعمل بالمستشفيات حال اشتدت جائحة كورونا مرة أخرى.

وأضاف عبد الحي لـ"الشروق"، أنهم تواصلوا مع المسؤولين منذ هدأت موجة انتشار كورونا الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تنظر الوزارة باهتمام، وكنوع من المكافاة لهؤلاء الأطباء ان تسمح لهم بالعودة من جديد حينما يسمح الوضع بذلك لكن هذا لم يحدث.

وكانت النقابة العامة للأطباء، خاطبت وزارة الصحة والسكان، لإعادة إجازات التفرغ للأطباء الدارسين بالماجستير والدكتوراه بكليات الطب، بعد الإنخفاض الملحوظ فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا حاليا.

وأوضحت النقابة فى خطابها، أنه نظرا لظروف جائحة كورونا التى اجتاحت البلاد، كانت وزارة الصحة أصدرت قرارا بوقف إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان، المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، بكليات الطب فى الجامعات المختلفة، وذلك للقيام بدورهم فى مستشفيات وزارة الصحة خلال ذروة جائحة كورونا.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي وافقت لإعفاء هؤلاء الأطباء من الإلتزام بالتواجد بالمستشفيات الجامعية لمدة 6 أشهر، التزاما بقرار وزارة الصحة، والآن نظرا للإنخفاض الملحوظ فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، كما هو واضح فى المستشفيات الحكومية والذى تظهره بيانات وزارة الصحة اليومية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فى مجالات عدة فى البلاد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.