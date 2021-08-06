البرازيل: إعطاء 147 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء 2ر147 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البرازيل.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 09ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد. وبحسب هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل خمسة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت البرازيل حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 28 أسبوعا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 1ر20 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 560 ألفا و 706 حالات وفاة. وسجلت البرازيل أول إصابة بالفيروس قبل عام و 23 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.