إيقاف تاندرا كايكستا لاعبة الطائرة البرازيلية مؤقتا بسبب المنشطات

تقرر إيقاف تاندرا كايكستا، لاعبة منتخب البرازيل لكرة الطائرة، مؤقتا بعدما جاءت عينتها إيجابية في اختبارات الكشف عن المنشطات.

وأعلنت هيئة مكافحة المنشطات البرازيلية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على مادة الأوستارين المحظورة في عينة كايكستا.

وذكرت الهيئة ذاتها في بيان نشرته بوابة "جلوبو سبورت" البرازيلية أن الاختبار تم إجراؤه في السابع من يوليو الماضي في ريو دي جانيرو، قبل سفر اللاعبة إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمنافسة في الألعاب.

وعادت كايكستا للبرازيل مجددا، كما أنها لم تشارك في مباراة الدور قبل النهائي من منافسات السيدات والتي فاز بها منتخب بلادها على كوريا الجنوبية 3 / صفر، ليصل الفريق إلى المباراة النهائية حيث سيواجه نظيره الأمريكي.

وقالت كايكستا عبر منصة تبادل الصور"إنستجرام" إنها تعمل على الدفاع عن نفسها، كما أوضحت أنها لن تتحدث عن الأمر إلا بعد نهاية القضية.