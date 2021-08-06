طرح فيلم «200 جنيه» بدور العرض السينمائي في 18 أغسطس

أعلن صناع فيلم "200 جنيه" عن طرح العمل بدور العرض السينمائي يوم 18 أغسطس الجاري، مشيرين إلى أنه جرى الانتهاء من مراحل الدوبلاج الخاصة بالفيلم، وأنه تجرى أعمال المونتاج الخاصة به.

تدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له قصة مختلفة عن الأخر.

ويحكي الفيلم قصة 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، لكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

وفيلم "200 جنيه" من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلي علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم وعمرو عبدالجليل.