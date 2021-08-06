سيدات كندا يحرزن ذهبية كرة القدم الأولمبية بالفوز على السويد بركلات الترجيح

توج المنتخب الكندي بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم (سيدات) في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه على نظيره السويدي 3 / 2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة اليوم الجمعة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 على استاد "نيسان" بمدينة يوكوهاما.

وأحرز المنتخب الكندي الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية فيما لا يزال رصيد منافسه السويدي خاليا من الذهب الأولمبي حيث توج اليوم بالميدالية الفضية.

وخاض المنتخب الكندي اليوم المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية حيث كانت أفضل نتائجه السابقة في الدورات الأولمبية هو الفوز بالميدالية البرونزية في الدورتين السابقتين عامي 2012 بلندن و2016 في ريو دي جانيرو.

وفي المقابل ، توج المنتخب السويدي بالميدالية الفضية اليوم للدورة الأولمبية الثانية على التوالي حيث خسر الفريق النهائي في 2016 أمام نظيره الألماني.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة بالدورات الأولمبية التي تحسم فيها الميدالية الذهبية بركلات الترجيح منذ إدراج المسابقة رسميا في الدورات الرسمية عام 1996 في أتلانتا.

ويستحوذ المنتخب الأمريكي حتى الآن على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأولمبي حيث توج بالذهبية أربع مرات في 1996 و2004 و2008 و2012 مقابل مرة واحدة لكل من النرويج في 2000 وألمانيا في 2016 وكندا في الدورة الحالية.

وكان المنتخب السويدي هو البادئ بالتسجيل في المباراة حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجلته ستينا بلاكستينيوس في الدقيقة 34 اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة من زميلتها كوسوفار أسلاني من داخل منطقة الجزاء حولتها ستينا بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى على يمين الحارسة التي لم تستطع الوصول للكرة.

وفي الشوط الثاني ، رد المنتخب الكندي بهدف التعادل مستفيدا من ضربة الجزاء عندما أعاقت أماندا إليستيد اللاعبة الكندية الشهيرة المخضرمة كريستين سينكلر -38 عاما- داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64 .

وبعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ، احتسب الحكم ضربة الجزاء لصالح كندا ، وسددت جيسي فليمينج الكرة على يمين الحارسة ستيفاني لابي لتحرز هدف التعادل في الدقيقة 67 .

ومع استمرار التعادل في الشوط الثاني ، لجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل 1 / 1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.