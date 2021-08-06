 رئيس مؤتمر وزراء الصحة الألمان يحذر من التخلي المبكر عن إجراءات مكافحة الجائحة - بوابة الشروق
الجمعة 6 أغسطس 2021 9:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الأداء المتميز.. هل يحقق منتخب اليد المصري ميدالية أوليمبية في طوكيو؟
النتـائـج تصويت

رئيس مؤتمر وزراء الصحة الألمان يحذر من التخلي المبكر عن إجراءات مكافحة الجائحة

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 7:02 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 7:02 م

حذر رئيس مؤتمر وزراء الصحة في الولايات الألمانية ، ووزير الصحة في ولاية بافاريا، كلاوس هوليتشيك، من التخلي المبكر عن إجراءات مكافحة الوباء.

ودعا هوليتشيك أمام مؤتمر وزراء الصحة بشان وضع كورونا اليوم الجمعة إلى تمديد ما يسمى بـ "الوضع الوبائي على المستوى الوطني" إلى ما بعد الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وقال هوليتشيك: "سنحتاج في المستقبل ايضا، خاصة في الخريف والشتاء، إلى تدابير مناسبة لاحتواء معدل الإصابة، كما أننا بحاجة إلى أساس قانوني لهذه التدابير".

وأضاف هوليتشيك أن عدد الإصابات  الآن أعلى مما كان عليه في نفس الوقت قبل عام، ولا ينبغي التضحية بإجراءات الاحتواء لرغبة مفهومة في عودة الأمور إلى طبيعتها.

يجري رؤساء وزراء الولايات والمستشارة ميركل مشاورات بهذا الشأن يوم الثلاثاء المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك