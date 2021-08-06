رئيس مؤتمر وزراء الصحة الألمان يحذر من التخلي المبكر عن إجراءات مكافحة الجائحة

حذر رئيس مؤتمر وزراء الصحة في الولايات الألمانية ، ووزير الصحة في ولاية بافاريا، كلاوس هوليتشيك، من التخلي المبكر عن إجراءات مكافحة الوباء.

ودعا هوليتشيك أمام مؤتمر وزراء الصحة بشان وضع كورونا اليوم الجمعة إلى تمديد ما يسمى بـ "الوضع الوبائي على المستوى الوطني" إلى ما بعد الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وقال هوليتشيك: "سنحتاج في المستقبل ايضا، خاصة في الخريف والشتاء، إلى تدابير مناسبة لاحتواء معدل الإصابة، كما أننا بحاجة إلى أساس قانوني لهذه التدابير".

وأضاف هوليتشيك أن عدد الإصابات الآن أعلى مما كان عليه في نفس الوقت قبل عام، ولا ينبغي التضحية بإجراءات الاحتواء لرغبة مفهومة في عودة الأمور إلى طبيعتها.

يجري رؤساء وزراء الولايات والمستشارة ميركل مشاورات بهذا الشأن يوم الثلاثاء المقبل.