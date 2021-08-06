المنتخب الأمريكي يطيح بنظيره الصربي ويتأهل لنهائي سلة السيدات بأولمبياد طوكيو

قطع المنتخب الأمريكي لكرة السلة (سيدات) خطوة جديدة ومهمة على طريق الدفاع عن لقبه الأولمبي وتأهل للمباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الكبير 79 / 59 على نظيره الصربي اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي للمسابقة.

ويلتقي المنتخب الأمريكي في المباراة النهائية للمسابقة بعد غد الأحد مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي ، والتي تجمع بين المنتخبين الياباني والفرنسي في وقت لاحق اليوم.

وأصبح المنتخب الأمريكي على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بالذهب الأولمبي ومواصلة هيمنته على اللقب الذي احتكره في آخر ست دورات أولمبية منذ 1996 بأتلانتا.

وتوج المنتخب الأمريكي بلقب السلة الأولمبية للسيدات في ثمان من آخر تسع دورات أولمبية فيما حل ثالثا في أولمبياد 1992 ببرشلونة.

وفي المقابل ، خاض المنتخب الصربي الأولمبياد للمرة الثانية فقط في تاريخه علما بأنه فاز بالميدالية البرونزية في مشاركته الوحيدة السابقة بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .

ويستطيع الفريق الحفاظ على البرونزية من خلال مباراة تحديد المركز الثالث بعد غد الأحد أيضا.

ولم يجد المنتخب الأمريكي صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز على نظيره الصربي اليوم والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدورات الأولمبية منذ أن خسر في المربع الذهبي لأولمبياد 1992 ببرشلونة.

وكانت هذه الهزيمة هي الثالثة للفريق في المسابقة الأولمبية منذ أن بدأ سجل ألقابه الأولمبية في 1984 .

ولم يبد المنتخب الصربي أي خطورة على المنتخب الأمريكي منذ بداية اللقاء حيث خسر الفريق الصربي الربع الأول بفارق 13 نقطة ، وفرض المنتخب الأمريكي بعدها هيمنته على المباراة تماما.

وكانت بريتني جرينر أفضل المسجلات في صفوف المنتخب الأمريكي برصيد 15 نقطة وهو نفس الرصيد الذي سجلته اللاعبة إيفون أندرسون ، المولودة بأمريكا ، لصالح المنتخب الصربي.