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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون، غدا السبت، حالة الطقس نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .

شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة ( 70% تقريبا ) .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 29

الاسكندرية 34 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 34 26

مطروح 34 26

السلوم 36 25

سيوة 41 25

بورسعيد 35 26

دمياط 35 26

الزقازيق 42 26

المنصورة 41 26

الاسماعيلية 42 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 41 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 36 21

الطور 38 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 43 28

بنى سويف 43 28

المنيا 43 27

أسيوط 43 28

سوهاج 44 28

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 44 29

ادفو 44 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 41 30

ابو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 43 33

الرياض 45 31

المنامة 42 34

ابوظبى 42 32

الدوحة 43 34

الكويت 46 32

دمشق 39 22

بيروت 32 29

عمان 35 24

القدس 32 24

غزة 34 26

بغداد 46 31

مسقط 37 32

صنعاء 24 15

الخرطوم 36 26

طرابلس 36 28

تونس 40 26

الجزائر 30 23

الرباط 25 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 32 19

اسطنبول 30 22

اسلام اباد 35 25

نيودلهى 32 26

جاكرتا 33 25

بكين 33 23

كوالالمبور 31 24

طوكيو 34 25

اثينا 35 24

روما 33 22

باريس 21 14

مدريد 29 16

برلين 25 16

لندن 19 14

مونتريال 28 18

موسكو 26 16

نيويورك 29 19

واشنطن 30 20

نواكشوط 29 25

اديس ابابا 21 12