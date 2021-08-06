الأرصاد اليابانية: عاصفة استوائية تتجه نحو طوكيو مع اقتراب انتهاء الأولمبياد

حذرت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم الجمعة، من رياح قوية وأمواج عالية ومخاطر بحدوث انهيارات أرضية وفيضانات على طول الساحل الشرقي للبلاد من بعد ظهر غد السبت إلى الأحد؛ حيث من المتوقع أن تمر العاصفة الاستوائية "ميرينا" فوق العاصمة طوكيو.



وقال منظمون داخل لجنة الألعاب الأولمبية - في تصريحات نقلتها صحيفة (جابان توداي) اليابانية - إنه من المتوقع أن تضرب عاصفة استوائية طوكيو في اليوم الأخير من الأولمبياد، لكنهم لم يعلنوا عن أي تغييرات في جداول المنافسة.



ومن المنتظر أن يُقام حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" مساء بعد غد، حيث ستقام فعاليات أخيرة من بينها منافسات في كرة الماء والجمباز الإيقاعي في أماكن مغلقة في المدينة خلال النهار.



ومن المقرر أيضًا تنظيم سباقات المضمار للدراجات في مدينة شيزوكا، بينما سينطلق ماراثون الرجال في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مدينة سابورو أقصى شمال البلاد.



وقال ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 للصحفيين: "نحن نولي اهتماما لمسار العاصفة".



وضربت عاصفة منفصلة اليابان الأسبوع الماضي، مما أجبر منظمي الألعاب على إعادة جدولة بعض أحداث التجديف والرماية، على الرغم من أنهم نظموا نهائيات ركوب الأمواج للاستفادة من الأمواج القوية.



ومنذ صباح اليوم الجمعة، كانت العاصمة ميرينا على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال جزيرة ميناميدايتو، الواقعة بالقرب من أرخبيل أوكيناوا الجنوبي، وكانت تتحرك شرقًا، وتسببت في هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة.



ومن المعروف أن موسم الأعاصير في اليابان يبدأ كل عام خلال الفترة بين شهري مايو إلى أكتوبر، ويبلغ ذروته في أغسطس وسبتمبر.



وفي عام 2019، ضرب إعصار هاجيبس اليابان وقتما كانت تستضيف كأس العالم للرجبي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.