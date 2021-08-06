ميدالية رابعة لمصر في طوكيو بتأهل جيانا فاروق لنصف نهائي الكوميتيه سيدات للكاراتيه

حققت جيانا فاروق بطلة مصر الميدالية الرابعة لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو بعد تأهلها لنصف نهائي منافسات الكوميتيه سيدات للكاراتيه.

وحققت جيانا الفوز على بطلة المغرب إبتسام الصاديني بنتيجة 5-0 في المباراة الثالثة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على ميدالية لمصر رابعة في طوكيو بحصولها على 6 نقاط حتى الآن في دور المجموعات.

وكانت جيانا فاروق قد فازت على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية وفازت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى ثم بطلة المغرب لتحصل على 6 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

ويتبقى لبطلة مصر وإفريقيا مباراة أخيرة في دور المجموعا أمام لاعبة صربيا، بينما تنافس في نصف النهائي في الواحدة ظهر اليوم.

وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيا باللعبة.

وتلعب جيانا فاروق ضمن منافسات المجموعة الثانية في وزن -61 كجم والتي تضم لاعبات بيرو وأوكرانيا والمغرب وصربيا.

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

والجدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد قد ودعا منافسات الكاراتيه اليوم بعد خوض المنافسات الخاصة بهما.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .