قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، إن الفتاوى لا تكون جامدة، موضحًا أن الموجود في كتب التراث هي عبارة عن أفكار إنسانية لأصول الدين التي ستظل باقية.



وأضاف خلال لقائه مع ببرنامج "60 دقيقة" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن الفتوى التي يتم إطلاقها تصلح لزمنها، غير أنها أشار إلى أن هناك فتاوى لا تزال صالحة وملائمة للوقت الحالي.



وأوضح الهباش، أن كل زمان له طبيعيته، وأنه لا يمكن إنكار تغيّر الأحكام بتغير الأزمان، لافتًا إلى أن الأصول والقواعد تبقى كما هي لكن الحديث دائمًا يكون عن الفروع.



وتابع: "الإيمان بالله بأنه الواحد الأحد هو من الأصول التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، وكيفية الصلاة من الأصول أيضًا، لكن قضايا الاقتصاد وإدارة الدولة والحياة والمجتمع كانت في الماضي تراعي ظروف الزمان الذي نشأت فيه، لكن الزمان تغيّر الآن".



وشدّد على ضرورة استحداث أحكام مناسبة للمتغيرات الزمنية المعاصرة، بما يراعي الظروف الراهنة، لكن مع الاستناد إلى ذات الأصول والقواعد التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية.