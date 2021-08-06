قال الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا للقدرات بوزارة التعليم العالي، إن تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بدأ منذ 24 ساعة على موقع التنسيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن 30 ألف طالب سجّلوا حتى الآن أكثر من 50 ألف رغبة، في تخصصات الإعلام والفنون التطبيقة والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والتمريض والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية والجامعات التكنولوجية.

وفيما أفاد قنديل بأن تكلفة الاختبار الواحد تبلغ 450 جنيهًا، فقد حذّر الطلاب بعدم التوجه للسناتر التي يدعي أصحابهم القدرة على تدريب الطلاب على الاختبارات.

وأوضح أن نوع الاختبار يختلف من كلية لكلية، ويعتمد على إظهار مهارات الطالب، منوهًا بأن الاختبارات لا تعقد عن بعد، وأن الطالب يحضر للكلية، ويجاوب على الأسئلة ورقيًّا دون أي تدخل بشري في التصحيح.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اختبارات القدرات مستمرة حتى 19 أغسطس الجاري، داعيًا الطلاب للإطلاع على مرجعيات الاختبارات عبر رابط متاح على موقع التنسيق، يقود إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.