مي سليم عن فيلم «200 جنيه»: قصة واقعية تمتزج بعنصر التشويق

أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في فيلم 200 جنيه، مؤكدة أنها تحمست للعمل منذ قراءته للمرة الأولى.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، مساء الخميس، إن الفيلم مكتوب بشكل جيد للغاية، واعتمد على طريقة التشويق لجذب المشاهد، واصفة قصة العمل بأنها واقعية.

وأضافت مي، أنها لم تلتقِ بأغلب الفنانين الذين شاركوا في الفيلم، لكن أغلب تصويرها كان مع الفنانين أحمد السعدني ومحمود حافظ

وأشاد بمخرج الفيلم محمد أمين لمجهوده الكبير طوال تصوير العمل، مؤكدة أنها استمعت بشدة خلال العمل معه، وحيّت أيضًا شركة الإنتاج التي وفّرت أكثر ما كان متخيلًا بالنسبة لنجوم العمل.

واختتمت مي قائلة: "200 جنيه فيلم يعيش واللي يشوفه هيستمتع.. مش بقول كده لإني واحدة من اللي شاركوا في العمل لكن الكل هيكتشف ده".

وفيلم "200 جنيه" يدور في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.