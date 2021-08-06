إلهام شاهين عن أعمالها الجديدة: حبيبت «أهل العيب» جدا

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تجهز لخوض أكثر من تجربة فنية جديدة في الفترة المقبلة، لكنها أكّدت عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أون سيت" على شاشة "on"، مساء الجمعة، أن أحد هذه الأعمال فيلم أهل العيب، وأنها تحب هذا الدور الكثير، وهو من كتابة تامر حبيب، متمينة أن يخرج هذا العمل للنور بعدما تعطل كثيرًا بسبب جائحة كورونا.



وأشارت إلى أنها ستشارك في مسلسل تُجرى كتابته حاليًّا، وأثار إعجابها للغاية، لا سيّما أنه يحمل بعد إنسانيًّا، إذ تُجسد دور أستاذة تدرِّس الموسيقى وتعمل عازفة في الأوبرا، كما أن والدة ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت أن المسلسل يعبر عن حالة إنسانية وصفتها بـ"العظيمة"، لافتة إلى أن الاسم المؤقت للعمل هو "أمل حياتي"، ويُجري العمل على كتابته في الوقت الراهن.



وعبّرت إلهام، عن تفاؤلها بموجة التجديد التي طرأت على الساحة الفنية، ونية الشركة المتحدة لتقديم أعمال فنية قوية ومهمة.