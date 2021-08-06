 الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 2:23 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 2:23 م

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون بالاهتمام بالمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف الاسرائيلي تحسبا لاي تصعيد، وتوفير الحاجات الضرورية لهم.

وأكدت الرئاسة اللبنانية ، أن عون تابع التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية بعد إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيلي، والقصف الإسرائيلي الذي تعرضت له قرى وبلدات حدودية عدة.

وتلقى عون تقارير من قيادة الجيش حول ملابسات ما حصل، والإجراءات التي اتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة بالتعاون مع قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".

 

 

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