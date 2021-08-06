شدد علاء عقل رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية، على أهمية عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بدءًا من 9 أغسطس الجاري.

وقال عقل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن عودة السياحة الروسية تشمل وصول خمس رحلات إلى مطار الغردقة، ومثلها لمطار شرم الشيخ، معتبرًا الأمر يمثّل بداية مبشرة لكنه أشار إلى أن المشوار لا يزال طويلًا.

وتابع: "السياحة المصرية في انتظار فتح السماوات أمام رحلات العالم، ونتطلع لأن ترسل أوروبا الغربية رحلات إضافية، هذ الأمر سيكون جيدًا للمنتجعات المصرية".

وأوضح عقل، أن متوسط نسبة الإشغال في البحر الأحمر في يوليو الماضي وصل إلى 47%، وفي مدينة شرم الشيخ بلغ 45%، وهذه النسبة أعلى مما تم تسجيله في شهري يونيو ومايو الماضيين.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية لعبت دورًا حيويًّا في تحقيق انتعاشة في شهر يوليو وأيضًا خلال شهر أغسطس الجاري في البحر الأحمر وشرم الشيخ، لافتًا إلى أن محافظة مطروح بها نسبة إشغال كبيرة هي الأخرى.