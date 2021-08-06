إجلاء أكثر من 600 شخص من جزيرة إيفيا اليونانية بسبب حرائق الغابات

أكدت السلطات اليونانية، إجلاء أكثر من 600 شخص عن طريق البحر، مساء أمس الخميس، من شمال جزيرة إيفيا إذ أن حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في الجزيرة قطعت طريق الخروج من قرية أجيا أنا، مما أدى إلى محاصرة السكان والسياح.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة - أن حرائق الغابات اندلعت في جزيرة إيفيا، الثلاثاء الماضي، شمال قرية ليمني ثم انقسمت إلى جبهات متعددة وانتشرت على مساحة كبيرة في الجزء الشمالي للجزيرة.

وحذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد الماضي، من أن اليونان تواجه "أسوأ موجة حر منذ عام 1987" في حين بلغت درجات الحرارة 45 درجة يوم الاثنين في بعض المناطق.