 إلهام شاهين تحكي بداياتها: قالولي اعملي امتحان تمثيل عملي قولتلهم لا بتكسف - بوابة الشروق
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إلهام شاهين تحكي بداياتها: قالولي اعملي امتحان تمثيل عملي قولتلهم لا بتكسف

الهام شاهين
الهام شاهين
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 7:29 م
قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تمنت العمل مخرجة وليس ممثلة، وهو ما دفعها للعمل في معهد الفنون المسرحية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أون سيت" على شاشة "on"، مساء الجمعة، أنها تحب الفن منذ سن صغيرة، وكانت تشارك في حفلين كل عام، تقدم خلالهما استعراضات بهما رقص وغناء.

وأوضحت إلهام، أنها عشقت الفن من خلال المدرسة، كما أنها خطّطت لتكون في منصب قيادي خلال العمل الفني، وهو جعلها تتمنى العمل مخرجة بداعي أنها ستكون المتحكمة في كل العملية الفنية بكل مفرادتها.

وأشارت إلى أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية للحصول على بكالريوس في الإخراج، موضحة أنها كتبت رغبة لدراسة الإخراج لكن طُلب منها كتابة تمثيل وإخراج باعتبارهما قسمًا واحدًا.

وتابعت: "قالولي فيه امتحان عملي في التمثيل.. قولتلهم لا أنا باتكسف جدًا وعاوزة أبقى مخرجة.. قالولي لازم المخرج يبقى بيعرف يمثل علشان يوجه الفنان".

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