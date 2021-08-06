حفل ختام أولمبياد طوكيو يشهد تسليط الضوء على تقاليد فرنسا

أعلن منظمو حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الجمعة أن مراسم تسليم العلم الأولمبي في الحفل المقرر بعد غد الأحد، سيشهد إلقاء الضوء على العاصمة الفرنسية باريس، التي تحتضن النسخة المقبلة من الأولمبياد الصيفي في عام 2024 .

وقالت آن هيدالجو عمدة باريس في تصريحات للصحفيين إن مراسم التسليم في حفل ختام أولمبياد طوكيو ستعكس تقاليد وحداثة العاصمة الفرنسية.

وأضافت هيدالجو :"نرغب في تقديم بلادنا واستعراضها... وسنعتمد على قوة تقاليدنا كما نرغب في أن نعكس حداثتنا."

وتابعت هيدالجو أن أولمبياد باريس سيكون أول حدث صيفي كبير في فترة ما بعد أزمة جائحة كورونا، وأن فرنسا ترغب في أن تكون الدورة الأولمبية "حدثا ذو شعبية، ومن أجل الشعب".

وأوضحت :"نفكر في دور الرياضة في كيفية الحياة بعد هذا الوباء المروع، نحن نعرف أن ممارسة الرياضة يمكن أن تضمن صحة أفضل."

وأضافت :"دعم الشعب الفرنسي مهم، والدورة الأولمبية تشكل أنباء جيدة."

وستتسلم هيدالجو العلم الأولمبي من يوريكو كويكي، التي تشغل منصب عمدة طوكيو، في إطار مراسم التسليم التقليدية بحفل ختام الأولمبياد.