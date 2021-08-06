النمسا تستدعي سفيرة أفغانستان بعد رفض بلادها استقبال مرفوضي اللجوء والمدانين في جرائم

استدعى وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج اليوم الجمعة، سفيرة أفغانستان في فيينا مانيزا بختاري على خلفية رفض حكومة كابول استقبال اللاجئين المرحلين إليها بسبب انتهاك قوانين الإقامة ورفض طلب اللجوء.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم، إن مطالبة أفغانستان لأوروبا بوقف ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين أثارت احتجاج وغضب الحكومة النمساوية.

ومن جانبها، أشارت السفيرة مانيزا بختاري، في تصريحات لها اليوم، إلى أنها طلبت تمديد وقف الترحيل لطالبي اللجوء الأفغان بقرار سلبي إلى ما بعد شهر أكتوبر المقبل، مضيفة "لسنا في وضع يسمح لنا باستقبال المرحلين"، وذلك في إشارة إلى الوضع الأمني الذي تدهور بشكل متزايد منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان.

وكان أفغانستان قد أوقفت أمس الخميس، استقبال رحلات طيران تقل مجرمين أفغان شديدي الخطورة من فيينا وبرلين وبررت ذلك بتدهور الوضع الأمني وأزمة تفشي وباء فيروس كورونا.