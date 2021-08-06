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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر للخارج

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 9:43 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 9:43 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مطلب التطعيم لا يجب أن يكون شرطا عند السفر إلى الخارج، وذلك لعدم وجود فرص متساوية لدى الجميع للوصول إلى اللقاحات.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "السفر إلى الخارج يجب ألا يكون مشروطا بمطلب التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا".

وأضاف ياساريفيتش بهذا الشأن: "أن منظمة الصحة العالمية صرحت بوضوح منذ البداية، - لا نعتقد أن التطعيم يجب أن يكون شرطا للسفر الدولي - مشيرا إلى أن الأساس في هذا الموقف يتمثل في أنه طالما لا توجد إمكانية وصول للجميع متساوية إلى اللقاحات ضد كوفيد في العالم، لا تجدر "إضافة نقطة أخرى للتمييز" ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الإمكانية للوصول.

ومن جهة أخرى، لفت المتحدث باسم المنظمة الدولية المختصة إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم إدخال "الشهادة الرقمية للقاحات وتعمل على إيجاد حلول تكنولوجية فيما يتعلق بالتفاعل بين الشهادات المستخدمة اليوم".

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