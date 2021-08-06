عائلات قتلى ومصابين أمريكيين في أفغانستان يقاضون مؤسسات مالية كبرى بتهمة تحويل أموال للإرهابيين

أقامت عائلات قتلى ومصابين أمريكيين سقطوا خلال الحرب في أفغانستان دعوى قضائية ضد مصرف دويتشه بنك الألماني ومؤسسة ستاندرد تشارترد البريطانية للخدمات المصرفية ومصرف دانسكه بنك الدنماركي بتهمة "تسهيل تحويل ملايين الدولارات عن علم" مما وفر المساعدة للارهابيين في المنطقة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، حسب ما ورد في مستندات الدعوى القضائية، بأن البنوك وشركتين لتحويل الأموال، قامت بدور "المغسلة" مما سمح لجهات تمويل الارهاب بتحويل الاموال بشكل سري، وتفادي إمكانية رصدها.

وذكرت العائلات والأفراد الأمريكيون الذين أقاموا الدعوى أمس الخميس أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية أن "الارهابيين استخدموا مغاسل المتهمين لتحويل الأموال القذرة إلى أموال نظيفة، وتحويل العملات الأجنبية القذرة إلى دولارات أمريكية نظيفة"، وأضافوا أن "المتهمين كانوا يعرفون أنهم يساعدون الارهاب، ولكنهم فعلوا ذلك".

وذكرت بلومبرج أن مصرف دويتشه بنك ومؤسسة ستاندرد تشارترد أحجما عن التعليق على هذه التقارير، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من مصرف دانسكه بنك.

ويقيم الدعوى مدنيون وافراد بالجيش وعائلات أشخاص قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان خلال الفترة من 2011 حتى 2016. ويقولون إن الأمريكيين تعرضوا لهجمات بواسطة جماعات ارهابية تحت قيادة تنظيم القاعدة وشبكة حقاني، وهي فصيل متطرف من القاعدة.