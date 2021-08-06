ننشر الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالبحر الأحمر

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اعتمد اللواء محبى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، والتى جاءت بتجديد الثقة فى العقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائى، وتعين المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والرائد أسلام عبد الحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة خلفا له.

فيما تولى المقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، والمقدم عصام عتيق مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، وتم الإبقاء على كل من الرائد أحمد حوام رئيسا لمباحث قسم رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة رئيسا لمباحث سفاجا.

كما تولى المقدم محمد سكران، رئيس مباحث قسم ثان شرطة القصير، والمقدم محمد زمزم رئيسا لمباحث مرسى علم، والرائد نشأت مراد رئيسا لمباحث قسم الشلاتين، والرائد وليد قليعى لحلايب.

فيما تم اختيار العقيد أحمد شلبى رئيسا لمباحث الأموال العامة، والعقيد ياسر صبحى رئيس البحوث الفنية، والعقيد رامى الشيخ لمباحث الاداب، وتم الابقاء على المقدم جورج عادل رئيس لمباحث المرور.

وشملت الحركة تعيين العقيد محمود صقر رئيسا لمباحث التموين، والعقيد محمد قنديل مباحث تنفيذ الأحكام.