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الرئيس التونسي يكلف علي مرابط بتسيير مهام وزارة الصحة

الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الصحة الجديد
الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الصحة الجديد
أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 6:29 م

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا بتكليف، علي مرابط، بتسيير شئون وزارة الصحة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن علي مرابط، أدى اليوم، اليمين أمام الرئيس التونسي وفقا للفصل 89 من الدستور.

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