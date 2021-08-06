الرئيس التونسي يكلف علي مرابط بتسيير مهام وزارة الصحة

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا بتكليف، علي مرابط، بتسيير شئون وزارة الصحة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن علي مرابط، أدى اليوم، اليمين أمام الرئيس التونسي وفقا للفصل 89 من الدستور.