رئيس الوزراء اليوناني يحذر مواطنيه من أيام صعبة بسبب الحرائق

حذرت الحكومة اليونانية اليوم الخميس من أن البلاد يجب أن تستعد للأيام الصعبة المقبلة حيث تواجه العديد من الحرائق.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء اليوم: "علينا التعامل مع العشرات من حرائق الغابات. ثلاثة منها، في أثينا وبيلوبونيز ويويبا، لها قوة وحجم هائلين".

وحذر من هبوب رياح غربية قوية غدا الجمعة "وهي حالة غير مسبوقة لأن الأيام القليلة الماضية من الحر والجفاف حولت البلاد إلى برميل بارود".

وتم حظر زيارة الغابات في اليونان حتى يوم الاثنين على الأقل، كما لا يتم السماح بأي عمل يمكن أن ينتج عنه شرر أو ألسنة لهب.

وقال ميتسوتاكيس: "أولويتنا هي حماية الأرواح البشرية"، وحث المواطنين على التزام الهدوء والبقاء معا واتباع تعليمات السلطات ورجال الإطفاء والشرطة.