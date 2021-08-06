قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن تقوية الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات والأوبئة، بما فيها وباء كورونا، يستلزم ضرورة أن تكون الحياة صحية وسليمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن هناك حاجة ماسة لتكون التغذية سليمة دون إفراط أو إقلال، والإكثار من تناول السوائل والتعرض للشمس والابتعاد عن التدخين وعن الضغوط النفسية، إلى جانب ممارسة الرياضة.

وأوضح أن الوصفة الرئيسية لجهاز المناعة لمواجهة كورونا هو الحصول على اللقاح ضد الفيروس، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمراض التي تلزم الحصول على أكثر من جرعة، وهو أمر طبيعي.

وتابع: "بعض الفيروسات عندما يُمنح الشخص جرعة واحدة ضدها تكون نسبتها ما بين 50 إلى 60%، ولهذا تكون هناك حاجة لإعطاء جرعات منشطة لعدة مرات وعلى أشهر متعددة".

وأفاد بأن اللقاحات تختلف وفقًا للفيروس الذي يتم التعامل معه، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن جرعتين من معظم اللقاحات الموجودة كفيلة بأن تمنح الجسم مناعة بمستوى جيد، يكون قادرًا على مقاومة الإصابة وبالذات الحالات الشديدة.

وتحدث عقبة، عن مقترح قدّمه بعض الأطباء الألمان عبر إعطاء الشخص أكثر من لقاح ضد كورونا قائلًا إن الأمر لا يزال محض تجربة، أجريت على لقاحي فايزر وأسترازينكا، عبر إعطاء جرعتين منهما للجسم.

ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم حاليًّا على مثل هذه التجارب، مؤكدًا أن الحصول على أفضل النتائج يُحتم ضرورة الالتزام بالتجارب النهائية.