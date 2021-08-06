خروج صلاح عبدالله من المستشفى بعد تجاوز أزمته الصحية

طمأنت المذيعة دنيا صلاح عبدالله، متابعيها على صحة والدها الفنان صلاح عبدالله، ونشرت عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، صورة لها وهي تضع يدها على يد والدها، معلقة: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله".

وعلقت دنيا قائلة: "أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل، أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر، وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة، والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير".

وأكدت ابنة الفنان صلاح عبدالله، قائلة: "والدها غادر الرعاية المركزة إلى غرفة، وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره بإذن الله، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله.. دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".