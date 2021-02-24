وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح جونسون آند جونسون قد يسبب انخفاض الصفائح الدموية

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها رصدت حالات انخفاض في الصفائح الدموية مرتبطة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

وقالت لجنة سلامة العقاقير التابعة للوكالة، "براك"، إنها وصلت إلى ارتباط بعض حالات انخفاض الصفائح الدموية بتلقي لقاح "جونسون آند جونسون" بعد دراسة الأدلة المتاحة في الأدبيات العلمية، بالإضافة إلى دراسة حالات الآثار الجانبية المحتملة التي أُبلغت بها الشركة والوكالات المعنية بالرقابة على الأدوية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم توضح عدد الحالات المرصودة، حسب ما أفادت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني.

وتحدث حالة انخفاض الصفائح الدموية، المعروفة بـ"نقص الصفائح الدموية المناعي"، عند انخفاض عدد الصفائح بسبب مهاجمة المناعة لها بطريق الخطأ.

وأوصت "براك" بتحديث معلومات لقاح "جونسون آند جونسون" لتتضمن حالة نقص الصفائح الدموية المناعي ضمن أعراضه الجانبية المحتملة، وتحذير مقدمي الرعاية الصحية ومتلقي اللقاح من ذلك الأثر المحتمل، كما أوصت بإضافة الشعور بالدوار وطنين الأذن إلى قائمة الآثار الجانبية المحتملة بعد الإبلاغ عن بعض الحالات التي عانت من العرضين بعد الحصول على اللقاح.

على جانب آخر، طلبت اللجنة مزيدا من المعلومات من الشركة البريطانية-السويدية "أسترازينيكا"، التي تنتج أحد لقاحات "كوفيد-19" واسعة الانتشار، لدراسة مدى ارتباط الحصول على لقاحها بحدوث متلازمة "جيلان باريه"، وهي حالة اضطراب مناعي نادرة تسبب التهابا عصبيا وألما وصعوبة في الحركة، موصية بتوعية الأطباء ومتلقي اللقاح بشأن ذلك المرض، الذي لم يتأكد بعد ارتباطه باللقاح البريطاني.