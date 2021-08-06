السعودية: 954 إصابة و 14 حالة وفاة جديدة بكورونا

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كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن استمرار انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة لليوم الثاني على التوالي إلى أقل 1000 إصابة منذ أبريل الماضي .

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في المملكة إلى 531935 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 954 إصابة جديدة.

وتم تسجيل 1014 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 513387 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8311 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10237 حالة، منها 1404 حالات حرجة.

وتم إجراء حوالي 111 ألف فحص جديد، بينما ارتفع إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة إلى 17ر29 مليون جرعة.