أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعات قياسية بعد حريق بمصنع لشركة جازبروم الروسية

سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعات قياسية وذلك بعد أن أدى اندلاع حريق في إحدى مرافق شركة "جازبروم" الروسية الحكومية إلى تزايد المخاوف بشأن نقص الإمدادات، وتراجع الصادرات الروسية إلى المنطقة.



كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للطاقة والكربون.



وقد اندلع حريق أمس الخميس في مصنع للغاز الطبيعي في مدينة نوفي يورنجوي، وهي منطقة إنتاج رئيسية للغاز في روسيا. وذكر مكتب الطوارئ المحلي في المنطقة أنه لم يتم إخماد هذا الحريق حتى صباح اليوم الجمعة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع كمية الغاز التي يتم ضخها إلى ألمانيا عبر محطة ضغط الغاز "مالنوف" والمرتبطة بخط أنابيب عملاق.



ولم يتضح بعد مدى تأثير الحريق على الصادرات، لكنه يأتي في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا انخفاضا في الإمدادات بسبب وضع حد أقصى لإمدادات خطوط الأنابيب وتحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.



كما أدى توقف الإنتاج في حقول بحر الشمال إلى زيادة الأزمة.



إضافة إلى ذلك، فقد وصلت مخزونات الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد في هذا الوقت من العام بعد موسم شتاء أكثر برودة وأطول من المعتاد.



كما أدى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.



وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الألماني إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.



وفي المملكة المتحدة، أعطى مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفجيم) الضوء الأخضر لرفع الأسعار بأكبر قدر ممكن ، وهي خطوة ستؤثر على حوالي 15 مليون شخص.



كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكربون بنسبة 8ر1 في المئة.



وقالت جازبروم في بيان إنها تدرس أسباب ونتائج الحريق، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.