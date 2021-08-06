تعرف على تطور أنواع أفران الخبز على مر العصور

يعتبر الخبز هو المكوّن الأساسي لأي وجبة مصرية، سواء كنت ستتناوله كساندويتش، أو ستضعه كمكون ضمن مكونات أحد الوجبات، أو ستستخدمه كغموس، فبالرغم من أنك ربما لا تدرك ذلك، ولكنك لا تستطيع أن تبقي منزلك بدون خبز لمدة يوما واحدا.

عندما تم طهي الخبز لأول مرة، لم يتم تسويته في الأفران الحديثة التي نراها الآن، بل تطورت أفران الخبز على مر العصور، وتطورت صناعة الخبز معها، لتصل إلى شكلها الحالي، وفيما يلي نستعرض رحلة تطوير أفران الخبز بحسب ما ذكرت في جريدة القافلة السعودية.

كانت تصنع أفران الخبز لسنوات طويلة من أحجار القرميد التي تحفظ الحرارة جيداً، ولم تتحول هذه الأفران إلى آلية إلا في منتصف القرن الماضي، بعدما دخلت الآلة على مختلف الصناعات، ومن القرميد، تحول الفرن إلى العمل على البخار بفضل قساطل من الفولاذ تحتوي على الماء وتسخن بواسطة الفحم أو الغاز أو النفط، إلى أن يتصاعد البخار فيها ويصل إلى درجة 500 درجة فهرنهايت، مما يسمح بخبز العجين بالشكل المناسب.

يعتبر بنجامين فرانكلين هو أول من ابتكر الفرن الحديدي الذي عرف باسم فرن فرانكلين وذلك في عام 1728م، ثم تبعه السويدي فرانز ويلهيم ليندكفيست الذي ابتكر أول فرن يعمل على الكيروزين ولا ينتج دخاناً أسود.

وشهد العام 1826م ولادة أول فرن غاز بفضل البريطاني جيمس شارب، أما جوردان موت فقد اخترع أول فرن يعمل بالفحم الحجري في عام 1833م، وهو فرن يتضمن نظام تهوئة ليحترق الفحم بشكل مناسب.

أما العام 1891م فشهد أول فرن كهربائي، وذلك بفضل شركة كاربنتر إلكتريك هيتينغ، إلا أن مبتكره ويليام هاداوي لم يحصل على براءة اختراعه إلا في العام 1896م، كما أنه اخترع عام 1910م أول توستر صنعته شركة وستنغهاوس لتحميص قطع الخبز الصغيرة.

ولم ير المايكروويف النور إلا في عام 1946م، بعدما اكتشف المهندس الدكتور بيرسي سبنسر بالصدفة تقنية الموجات القصيرة، وبشكل عام، بقيت الأفران الآلية والحديثة شبه منحصرة في المدن والتجمعات السكانية الكبيرة، حيث يوجد عدد كافٍ من الزبائن لاستهلاك كل إنتاجها، أما في المناطق الريفية فلا تزال وسائل صناعة الخبز كما كانت منذ مئات، وربما آلاف السنين، ولعل أشهرها التنور والصاج.

والتنور هو عبارة عن حفرة مستديرة بعمق يبلغ نحو المتر، وجدارها من الطين الصلب، ويتم حرق الحطب في قاع هذه الحفرة، وفي وقت محدد بعد تحول الحطب إلى جمر مغطى بالرماد، وقبل أن ينطفئ، تلصق أرغفة الخبز على الجدار الداخلي الذي يكون قد أصبح ساخناً حتى الدرجة اللازمة، وينضج الخبز في التنور خلال دقيقة أو دقيقة ونصف، أي نحو نصف الوقت الذي يتطلبه في الميكروويف.

أما الصاج، فهو قبة معدنية يبلغ قطرها نحو 70 سم، ويوضع فوق النار مباشرة، ويوضع الرغيف العجين فوق الصاج بعد أن يمسح هذا الأخير لمرة واحدة بقليل جداً من الزيت، وفي حين أن التنور يمكنه أن يستقبل أربعة أرغفة دفعة واحدة قطر الواحد منها نحو نصف متر، فإن الصاج لا يستقبل إلا رغيفاً واحداً تلو الآخر.