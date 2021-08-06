سان جيرمان يواصل توسيع الفجوة بينه وبين أندية الدوري الفرنسي

أصبح باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظا لنيل لقب الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك رغم خسارته للقب الموسم الماضي، لكن بعض التغييرات ألقت بظلالها على الأمر.

وإذا كان فوز ليل بلقب الموسم الماضي 2020 / 2021، غير متوقع، فإن حدوث المفاجأة في الموسم المقبل سيكون على مستوى آخر تماما.

في الوقت الذي واصل فيه باريس سان جيرمان الإنفاق، فإن منافسيه يمرون بأزمات مالية وتأثيرات ضخمة في الوقت الذي عانى فيه سوق كرة القدم الفرنسية من انهيار صفقة تليفزيونية ضخمة العام الماضي.

قلة من الفرق في أوروبا دعمت صفوفها مثلما فعل باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، لكن بعض التغييرات ربما لن تؤتي ثمارها بشكل سريع في الدوري الفرنسي.

ويعد سيرخيو راموس، مثالا على ذلك، فربما يكون باريس سان جيرمان قد خسر لقب الدوري الموسم الماضي، لكن استمرار الفشل في دوري أبطال أوروبا مصدر قلق حقيقي بالنسبة للنادي، وسيكون على راموس المساعدة في تغيير ذلك الأمر.

ولم يتمكن إلا قلة من اللاعبين من معادلة أرقام ونسب المدافع الإسباني، ومنذ رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد عام 2018، فإن الفريق الإسباني فاز بعشرة مباريات من أصل 15 خاضها في دوري أبطال أوروبا، في وجود سيرخيو راموس، وفاز بأربع مباريات من أصل 13 حينما غاب.

ومن المحتمل أن يصبح راموس الرجل المناسب في الوقت المناسب للنادي الباريسي، ومع وصوله لعمر 35 عاما، فقد لعب فقط 15 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي بسبب الإصابة، وقد يعني ذلك مشاركته في عدد محدود من المباريات في الدوري الفرنسي.

وفي الجانب الأخر ،فإن دور الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما يظل غير واضح، فقد كان نجما مع منتخب بلاده في أمم أوروبا 2020، لكنه سيكون عليه التنافس مع الكوستاريكي كيلور نافاس على مركز الحارس الأساسي بالفريق.

ويعد الهولندي جورجينو فينالدوم إضافة قوية لكنه من غير المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للفريق، رغم أن الظهير الأيسر المغربي أشرف حكيمي سيكون مطالبا بمنح باريس بعدا جديدا من خلال المساهمة في الهجوم والدفاع.

كان من المتوقع أن ينفرط عقد النجوم في فريق ليل بعد فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي، حيث غادر حارس مرماه مايك مانيان إلى ملان الإيطالي ليحل محل دوناروما، فيما انتقل بوبكاري سوماري إلى ليستر سيتي الإنجليزي، بينما يتواجد المدرب كريستوف جالتير الآن في فريق نيس.

لكن ليل حافظ على قوامه الرئيسي في خط الهجوم من خلال التركي بورك يلماز وجوناثان ديفيد، إلى جانب الثنائي الدفاعي جوزي فونتي وسفين بوتمان، حيث يندمج عنصري الخبرة والشباب معا.

ولم يكن ليل الفريق الوحيد الذي حصد النجاح في موسم 2020 / 2021، حيث نجح أيضا موناكو في حصد 51 نقطة من 21 مباراة في عام 2021، فيما كان ليل الفريق الوحيد الذي تلقى أهدافا أقل في شباكه (11 هدفا) من موناكو الذي تلقى 17 هدفا .

وقد يكون الاستمرار على نفس المنوال ومحاولة الضغط على باريس سان جيرمان أمرا ليس بالسهل، لكن موناكو لديه لاعب جيد في الدوري الفرنسي وهو المهاجم الروسي أليكساندر جولوفين.

ورغم وجود نقص في الأموال بالنسبة للأندية قبل بداية الموسم الجديد، لكن باريس سان جيرمان لن يكون بمفرده في الموسم الجديد، حيث يتطلع فريقا نيس ورين إلى العودة مجددا للمراكز الأربعة الأولى

وأنهى رين الموسم الماضي في المركز السادس، وذلك بعد تعاقده مع لاعب ليون برونو جينسيو قبل نهاية الموسم بــ11 مباراة، حيث كان الفريق في منتصف الترتب مع غياب الفوز لثماني مباريات، قبل أن يحقق سلسلة من الانتصارات والأرقام أوصلت الفريق لمركز يؤهلة للعب في البطولات الأوروبية.

في الوقت ذاته يأمل نيس في أن يساهم التغيير التدريبي المتمثل في التعاقد مع كريستوف جالتير، في تحسين الأمور، حيث تم تدعيم المدرب بلاعبين جدد أبرزهم جان كلير توديبو وكالفين ستينجس.