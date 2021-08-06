 أمريكا تتوج بذهبية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بأولمبياد طوكيو وأستراليا تحرز الفضية - بوابة الشروق
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أمريكا تتوج بذهبية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بأولمبياد طوكيو وأستراليا تحرز الفضية

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 5:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 5:37 ص

توجت أمريكا اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية في كرة الطائرة الشاطئية للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على أستراليا 2 / صفر في النهائي.

وتغلب الثنائي الأمريكي أبريل روس وأليكس كلينمان على الثنائي الأسترالي تاليكا كلانسي وماريافي أرتاتشو ديل سولار 21 / 15 و21 / 16 ، لينتزع الذهبية وتحرز أستراليا الميدالية الفضية.

وفي وقت سابق اليوم، أحرزت سويسرا الميدالية البرونزية بعدما تغلبت على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.

وتغلب الثنائي جوانا هايدريتش وﺃﻧ ﻓﻴ - ﺩﻳﺒ على الثنائي أنستسيجا كرافتشينوكا وتينا جراودينا في المجموعتين 21 / 19 و21 / 15 .


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