أمريكا تتوج بذهبية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بأولمبياد طوكيو وأستراليا تحرز الفضية

توجت أمريكا اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية في كرة الطائرة الشاطئية للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت على أستراليا 2 / صفر في النهائي.



وتغلب الثنائي الأمريكي أبريل روس وأليكس كلينمان على الثنائي الأسترالي تاليكا كلانسي وماريافي أرتاتشو ديل سولار 21 / 15 و21 / 16 ، لينتزع الذهبية وتحرز أستراليا الميدالية الفضية.



وفي وقت سابق اليوم، أحرزت سويسرا الميدالية البرونزية بعدما تغلبت على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.



وتغلب الثنائي جوانا هايدريتش وﺃﻧ ﻓﻴ - ﺩﻳﺒ على الثنائي أنستسيجا كرافتشينوكا وتينا جراودينا في المجموعتين 21 / 19 و21 / 15 .