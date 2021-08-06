يوليو الماضي يشهد تسجيل ثاني أعلى درجة حرارة في أوروبا

قالت خدمة التغير المناخي الأوروبية(كوبرنيكوس) إن شهر يوليو الماضي هو ثاني أكثر الشهور حرارة على الإطلاق في أوروبا، مدفوعا بالحرارة في شرق القارة، مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في ذات الشهر في السنوات السابقة.

وقالت (كوبرنيكوس) ومقرها لندن اليوم الخميس إن تموز/ يوليو 2021 كان أشد حرارة من المتوسط ​​في معظم أنحاء شمالي أوروبا وشرقها وجنوب شرقها.

وتأثرت القارة بموجات حارة بين بحر البلطيق وشرق البحر الأبيض المتوسط​​، وكانت ظروف الحرارة في الجنوب الشرقي من القارة صعبة بشكل خاص في نهاية الشهر.

وعلى الصعيد العالمي، جاء شهر تموز/ يوليو 2021 في المركز الثالث من حيث الدفء منذ أن بدأت سجلات كوبرنيكوس، إلى جانب الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقارب مستويات 2016 و 2019.

ويمثل شهر تموز/ يوليو على الصعيد العالمي عادة أكثر شهور السنة دفئا، على الرغم من أن شهر آب/ أغسطس قد يشهد تسجيل درجات حرارة أعلى أحيانا.

وكان شهر تموز/ يوليو الوحيد الأكثر دفئا في أوروبا في عام 2010، حيث تأثرت أوروبا آنذاك بموجة حارة شديدة فوق غربي روسيا وأماكن أخرى.

وسجلت أيرلندا الشمالية هذه المرة رقما قياسيا جديدا لدرجة الحرارة القصوى اليومية. كما كانت درجات الحرارة في شرق أيسلندا وجرينلاند أعلى بكثير من المتوسط.