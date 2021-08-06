محمد هنيدي ينتهي من تصوير فيلم «الجواهرجي» خلال أسبوعين

ينتهي الفنان محمد هنيدي من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي" وهو اسم مؤقت للعمل، خلال أسبوعين.

الفيلم من بطولة الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

ويلعب هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى زكي دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

ويعتبر هذا العمل هو اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية.

واحتفل هنيدي أمس الأول بطرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" في دور العرض السينمائي.

الفيلم يدور في إطار كوميديا الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوق، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، وكريم حسن بشير.