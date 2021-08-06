السودان: لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث عنف في كولقي بشمال دارفور

قررت السلطات السودانية إرسال لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث عنف اندلعت في منطقة كولقي بشمال دارفور (غرب السودان).



وترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، ضم عضوي مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر، وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، ووزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وجميع قادة "حركات الكفاح المسلح"، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية العليا المشتركة؛ لمناقشة تطورات الأحداث التي وقعت في منطقة كولقي وما جاورها من مناطق بولاية شمال دارفور.



وقال سليمان صندل الأمين السياسي لحركة "العدل والمساواة" نائب رئيس اللجنة العليا العسكرية المشتركة، إن الاجتماع أقر تشكيل لجنة برئاسة قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، وممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة والنائب العام، إلى جانب عضوية جميع "حركات الكفاح المسلح".



وأضاف أن الاجتماع قرر أن تتوجه اللجنة فورا إلى شمال دارفور؛ للوقوف ميدانيا، وتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها تلك المناطق، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل تطورات الأحداث والمعلومات الواردة من قبل الأجهزة الأمنية و"حركات الكفاح المسلح"، واعتمد عددا من التدابير الأمنية التي من شأنها إعادة الهدوء إلى تلك المناطق.



ولفت إلى تشكيل قوة مشتركة من جميع الأطراف؛ للتوجه فورا إلى المناطق المذكورة.